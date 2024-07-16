Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный матовый финиш: как правильно наносить рассыпчатую пудру?
Что нужно успеть сделать с клубникой сразу после сбора ягод
Программа материнского капитала станет бессрочной
Суд присудил компании выплатить компенсацию за несостоявшуюся поездку
Как правильно и ровно нарезать мясо для шашлыка?
Косметолог Дурова рассказала о необходимости использовать алоэ вера для кожи
Overwatch 2 добавляет скины по мотивам "Трансформеров" и бесплатную косметику
Овсянка является источником сложных углеводов
Zero Hedge: Brexit был разумным решением Великобритании
Каждый третий подержанный автомобиль в России обманет вас: разоблачен масштабный обман с пробегом

Рост количества автомобилей с фальсифицированным пробегом на российском рынке

1:54
Авто

В последние два года на российском рынке значительно увеличилось количество подержанных автомобилей, что привело к росту доли машин с фальсифицированным пробегом. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил Алексей Подщеколдин, президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). По его словам, реальная доля автомобилей со скрученным одометром составляет более 35%, что является критической ситуацией.

Рост количества автомобилей с фальсифицированным пробегом на российском рынке
Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Подщеколдин отметил, что проблема особенно заметна в крупных онлайн-платформах, таких как "Авито Авто", где часто обнаруживаются объявления о продаже машин с подозрительно низким пробегом. Эксперт также представил данные по моделям, находящимся в зоне риска, включая Ford (32%), Infiniti, Land Rover, Mitsubishi (31%), Cadillac (29%) и другие.

Экономический ущерб от таких действий значителен. По расчетам РОАД, ежегодно на российском рынке продается около 7 миллионов подержанных автомобилей, из которых 2,45 миллиона имеют фальсифицированный пробег. Средний ущерб на один автомобиль составляет около 250 000 рублей, что в итоге приводит к общему ущербу в размере 612 миллиардов рублей ежегодно.

Чтобы решить проблему, РОАД предложила внести поправки в Постановление Правительства РФ № 1212 от 05.10.2017, обязав все компании, участвующие в продаже автомобилей, предоставлять сведения о пробеге. Также предлагается ввести ответственность за фальсификацию пробега сначала в КоАП, а затем и в Уголовный кодекс. Подщеколдин подчеркнул необходимость изменения законодательства для защиты потребителей от мошенничества.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Последние материалы
Суд присудил компании выплатить компенсацию за несостоявшуюся поездку
Рост количества автомобилей с фальсифицированным пробегом на российском рынке
Как правильно и ровно нарезать мясо для шашлыка?
Косметолог Дурова рассказала о необходимости использовать алоэ вера для кожи
Overwatch 2 добавляет скины по мотивам "Трансформеров" и бесплатную косметику
Овсянка является источником сложных углеводов
Zero Hedge: Brexit был разумным решением Великобритании
Станкович: ФК "Спартак" готов к новому сезону
Как стильно сочетать белые штаны с разными элементами гардероба?
Закрытие Xbox 360 Marketplace: что это значит для пользователей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников