Каждый третий подержанный автомобиль в России обманет вас: разоблачен масштабный обман с пробегом

Рост количества автомобилей с фальсифицированным пробегом на российском рынке

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

В последние два года на российском рынке значительно увеличилось количество подержанных автомобилей, что привело к росту доли машин с фальсифицированным пробегом. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил Алексей Подщеколдин, президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). По его словам, реальная доля автомобилей со скрученным одометром составляет более 35%, что является критической ситуацией.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Подщеколдин отметил, что проблема особенно заметна в крупных онлайн-платформах, таких как "Авито Авто", где часто обнаруживаются объявления о продаже машин с подозрительно низким пробегом. Эксперт также представил данные по моделям, находящимся в зоне риска, включая Ford (32%), Infiniti, Land Rover, Mitsubishi (31%), Cadillac (29%) и другие.

Экономический ущерб от таких действий значителен. По расчетам РОАД, ежегодно на российском рынке продается около 7 миллионов подержанных автомобилей, из которых 2,45 миллиона имеют фальсифицированный пробег. Средний ущерб на один автомобиль составляет около 250 000 рублей, что в итоге приводит к общему ущербу в размере 612 миллиардов рублей ежегодно.

Чтобы решить проблему, РОАД предложила внести поправки в Постановление Правительства РФ № 1212 от 05.10.2017, обязав все компании, участвующие в продаже автомобилей, предоставлять сведения о пробеге. Также предлагается ввести ответственность за фальсификацию пробега сначала в КоАП, а затем и в Уголовный кодекс. Подщеколдин подчеркнул необходимость изменения законодательства для защиты потребителей от мошенничества.