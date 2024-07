Этот индикатор на панели приборов предскажет скорую поломку двигателя

Эксперт журнала "За рулем" Игорь Кацубо рассказал о важности лампочки низкого давления масла на панели приборов автомобиля, которая предупреждает о потенциальных проблемах с двигателем. Основные причины активации этого индикатора могут быть связаны с низким уровнем масла или поломкой масляного насоса. Важно знать, какие меры нужно принять, если эта лампочка загорелась.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0