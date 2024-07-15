Этот индикатор на панели приборов предскажет скорую поломку двигателя

Как лампочка низкого давления масла может спасти ваш двигатель

Эксперт журнала "За рулем" Игорь Кацубо рассказал о важности лампочки низкого давления масла на панели приборов автомобиля, которая предупреждает о потенциальных проблемах с двигателем. Основные причины активации этого индикатора могут быть связаны с низким уровнем масла или поломкой масляного насоса. Важно знать, какие меры нужно принять, если эта лампочка загорелась.

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Первое действие водителя — безопасно съехать с дороги, заглушить мотор и включить аварийку. Далее необходимо определить, можно ли устранить проблему на месте. Если это невозможно, следует вызвать эвакуатор, поскольку работа двигателя с неисправной масляной системой недопустима.

Одной из причин низкого уровня масла может быть "масложор". Поэтому важно регулярно проверять уровень масла перед выездами и иметь с собой запас масла для долива. Если проблема в масложоре, достаточно долить масло и продолжить движение, но предварительно проверить наличие масляной лужи под машиной. При её наличии нужно ехать в автосервис, желательно на эвакуаторе.

Если индикатор масла подмигивает на уклонах или в поворотах, это тоже тревожный знак для опытного водителя. В дороге не всегда можно найти масло, рекомендованное заводом-изготовителем, поэтому иногда приходится использовать доступное масло, но нельзя заливать трансмиссионное масло в двигатель. Если пришлось использовать масло другой марки или вязкости, следует избегать высоких нагрузок на мотор и как можно скорее заменить масло и масляный фильтр после поездки.

Регулярное обслуживание и внимательное отношение к индикаторам на панели приборов помогут избежать серьезных поломок двигателя и продлить срок его службы.