Три простых способа спасти двигатель вашего авто: проверьте масло сейчас

Как визуально определить состояние моторного масла: три простых метода

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От качества и состояния моторного масла зависит техническая исправность силового агрегата. Использование некачественного смазывающего состава и несвоевременная замена жидкостей могут привести к преждевременному износу и поломке двигателя. Портал "Тарантас Ньюс" предлагает изучить три простых метода для визуальной проверки состояния масла.

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Первый метод — проверка щупа. Если масло сильно изменило свою консистенцию и стало гуще, необходимо срочно провести замену. Слишком густое масло может забить маслоканалы и привести к поломке двигателя из-за повышенной нагрузки на маслонасос и "сухого" трения.

Второй метод — наблюдение за цветом масла. Во время эксплуатации масло должно темнеть примерно после пробега в тысячу километров. Если масло остается светлым, это свидетельствует о его низком качестве и отсутствии моющих свойств. В таком случае масло следует немедленно заменить, так как оно не выполняет свои функции по очищению и предотвращению образования отложений.

Третий метод — осмотр маслозаливной горловины. Если на крышке или внутренней части горловины виден вспененный состав, масло необходимо срочно заменить. Причиной может быть попадание антифриза из системы охлаждения, что делает масло неспособным защищать детали от трения и отводить тепло. Продолжение эксплуатации машины с таким маслом приведет к ремонту двигателя.

Эти методы помогут вовремя обнаружить проблемы и предотвратить серьезные поломки двигателя. Однако для получения точных данных рекомендуется обращаться в специализированные лаборатории для анализа масла.