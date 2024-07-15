Неожиданная правда о запасе хода при горящей лампе топлива

Сколько километров можно проехать после включения лампы низкого уровня топлива?

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Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда на приборной панели загорается лампа низкого уровня топлива, и сразу возникает вопрос: сколько еще можно проехать без дозаправки? Портал Тарантас Ньюс решил разобраться в этом вопросе.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Загоревшийся индикатор низкого уровня топлива не означает, что автомобиль немедленно остановится, так как в баке остается определенный запас горючего. Однако однозначного ответа на вопрос, какое именно расстояние можно проехать после включения лампы, не существует, поскольку это зависит от конкретной модели автомобиля, условий и манеры езды.

Для получения точной информации лучше заглянуть в руководство по эксплуатации автомобиля или воспользоваться данными бортового компьютера, если он имеется. В среднем после включения лампы низкого уровня топлива в баке остается от 10 до 15% объема, что составляет около 7-8 литров топлива. Например, в небольших городских автомобилях А-класса это примерно 4 литра, в популярных моделях B-класса — около 6-7 литров, а в больших кроссоверах и внедорожниках — до 12-14 литров.

В среднем запас хода после включения лампочки составляет 50-70 километров. Однако дальность хода сильно зависит от условий движения и манеры езды. В пробках, горной местности или при быстрой езде по шоссе запас хода будет меньше, а при равномерном движении на повышенной передаче, со скоростью около 90 км/ч, без резких ускорений и торможений — больше. Также для увеличения пробега можно отключить дополнительные потребители энергии, например, кондиционер.