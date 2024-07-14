Водители, устанавливающие громкие выхлопные системы, имеют проблемы с психикой

Водители, предпочитающие громкий выхлоп у автомобиля, имеют проблемы с психикой

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Исследование показало, что люди, которые предпочитают громкий выхлоп у автомобилей, имеют склонность к садизму, агрессивности, психопатии, нарциссизму, манипулятивности и гомосексуальности, пишет Car and Driver.

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Установка модифицированной выхлопной системы свидетельствует о желании доставлять неудобства другим и является признаком психических проблем.

Исследование, проведенное в Западном университете Онтарио, подтвердило, что личности с высокими показателями по перечисленным выше чертам чаще склонны устанавливать шумный выхлоп на свои автомобили.

В исследовании приняла участие группа студентов, которым задали ряд вопросов о их отношении к громким автомобилям и их личностных чертах. Анализ показал, что установка громкого выхлопа связана с проявлением агрессии, психопатии, нарциссизма, манипулятивности и отклонений в половом поведении у опрошенных участников.

Кстати, в США (штат Калифорния) умные камеры обеспечивают соблюдение политики в области громких выхлопов, начиная с 2023 года.