Какие интернет-площадки имеют наиболее достоверные объявления о продаже авто?

Эксперты назвали внушающие доверие интернет-площадки для покупки авто

2:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство объявлений на популярных онлайн-площадках, таких как "Авто.ру", "Авито Авто" и "Дром", содержат достоверную информацию о различных технических характеристиках автомобилей, таких как марка, модель, пробег и другие параметры, пишут "Известия".

Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

Это выяснили специалисты Роскачества и Союза автомобильных дилеров, которые изучили 90 объявлений на этих платформах и посетили 45 автосалонов в Москве для проверки соответствия информации в объявлениях действительности.

Исследование было проведено после объявления результатов опросов, проведенных "Росгосстрах Банком" и банком "Открытие", которые показали, что большинство автовладельцев (75%) не доверяют автодилерам и предпочитают покупать подержанные автомобили у частных лиц.

Эксперты считают, что автодилеры обладают определенным уровнем доверия у покупателей, однако нельзя исключить возможность появления недобросовестных продавцов на онлайн-площадках. Для уменьшения рисков все платформы предлагают механизмы проверки цены, позволяющие узнать реалистичное предполагаемое значение конкретного автомобиля. Кроме того, "Авто.ру" предлагает инструменты для проверки статуса автодилера и подтверждения его наличия как реального автосалона. С другой стороны, "Авито Авто" требует лишь верификацию личности и юридического лица с помощью документов, в то время как на "Дром" отсутствуют специальные контрольные механизмы.

При оценке достоверности дилерских объявлений эксперты анализировали такие факторы, как соответствие фотографий и технических характеристик, правдивость описания, фактическая цена и наличие автомобиля, а также возможность сделки "На заказ" или продажи по частям.

В ходе онлайн-проверки объявлений на всех трех площадках было обнаружено примерно 80% дилеров, которые предоставили полный перечень необходимых фотографий. Наибольшая доля таких объявлений была зарегистрирована на платформе "Дром". При сопоставлении фотографий в объявлении и реального автомобиля результаты рейтинга интернет-площадок составили: "Авто.ру" — 82%, "Авито Авто" — 76%, "Дром" — 64%.