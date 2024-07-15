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Выбираем домкрат для автомобиля: какой вариант лучше

Как выбрать домкрат для автомобиля

3:43
Авто

Автомобильные домкраты обычно применяются только при проколе шины или для сезонной замены колес. Что делать, если штатный домкрат вышел из строя? Выбор подходящего инструмента зависит от нескольких факторов и задач. Автомобильные домкраты делятся на механические, гидравлические и пневматические.

Как выбрать домкрат для автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Механические домкраты поднимают автомобиль за счет вращения или нажатия на рукоятку. Они просты в использовании и экономичны, однако требуют значительных усилий, что делает их подходящими для редкого использования.

Гидравлические домкраты, напротив, минимизируют физические усилия благодаря рабочей жидкости, поднимающей автомобиль при нажатии на рукоятку.

Пневматические домкраты представляют собой камеры, работающие от сжатого воздуха, подаваемого через пневмосеть, газовый баллон или выпускной тракт автомобиля. Эти домкраты наполняются воздухом, поднимая машину.

Также домкраты классифицируются по исполнительному механизму: винтовые (ромбовидные), бутылочные (гидравлические) и подкатные.

Высота подхвата и подъема

При выборе домкрата важно учитывать высоту подхвата и подъема, а также дорожный просвет автомобиля. Высота подъема (300-500 мм) характеризует максимальное расстояние, на которое устройство поднимает груз. Высота подхвата (60-250 мм) — это начальное расстояние от земли до точки подхвата. Рабочий ход домкрата — это диапазон от точки подхвата до максимальной точки подъёма.

Ромбовидные домкраты

Эти популярные устройства часто входят в комплектацию автомобилей. Они поднимают от 1 до 2 тонн, имеют высоту подъема 300-390 мм и высоту подхвата 80-120 мм. Ромбовидные домкраты подходят для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников. Перед использованием рекомендуется смазать ходовой винт.

Гидравлические домкраты

Бутылочные гидравлические домкраты, одно- и двухштоковые, обеспечивают высоту подъёма от 330 до 570 мм и высоту подхвата от 125 до 335 мм. Они подходят для работы с тяжелой техникой, однако не всегда могут поднять автомобиль с проколотой шиной.

Подкатные домкраты

Эти устройства удобны и функциональны, но достаточно тяжелы и громоздки, что затрудняет их транспортировку. Они могут поднимать автомобили весом от 1,5 тонн, с высотой подъёма от 365 до 680 мм и высотой подхвата от 80 до 200 мм. Обычно их используют в гаражах и шиномонтажных сервисах.

Надувные домкраты

Эти домкраты используют энергию выхлопных газов для накачки. Шланг присоединяется к выпускному тракту автомобиля, и накачка ускоряется при нажатии на педаль газа. Они обеспечивают высоту подъема около 460 мм и могут использоваться на любой поверхности.

Какой домкрат предпочесть?

Выбор идеального домкрата зависит от типа автомобиля. Для легковых автомобилей, кроссоверов и минивэнов подойдут ромбовидные или бутылочные домкраты. Внедорожникам рекомендуется гидравлическое устройство, а для гаражных работ — подкатной домкрат.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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