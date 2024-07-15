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Скоро надо будет обновлять двигатель: признаки скорой поломки

Механики назвали признаки скорой поломки двигателя

4:05
Авто

Срок службы двигателей внутреннего сгорания сравнительно невелик. При интенсивной эксплуатации и больших пробегах мотор может выйти из строя раньше, чем кузов автомобиля. В таких случаях автовладельцы прибегают либо к полной замене двигателя, либо к его капитальному ремонту. Рассмотрим, как определить, что капитальный ремонт уже не за горами.

Механики назвали признаки скорой поломки двигателя
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Двигатели разных марок и моделей имеют свой ресурс, заложенный на этапе проектирования и зависящий от множества факторов. На долговечность двигателя влияют обслуживание и режим эксплуатации каждого конкретного экземпляра. Однако ориентироваться можно на пробег автомобиля. Большинство современных двигателей не выдерживают без проблем 300-400 тысяч километров. Многие сдаются уже на 200 000 километров, что считается хорошим результатом. Сопоставив реальный пробег автомобиля с усреднённым ресурсом модели двигателя, можно примерно определить, когда мотор потребует капитального ремонта или замены.

Тем не менее, двигатель может выйти из строя как раньше, так и позже предполагаемого срока. Если автомобиль приобретен с пробегом, определить сроки ремонта по показаниям одометра сложно, так как данные могут быть заниженными. На проблемы укажут характерные признаки и результаты диагностики. Определить, что пора готовиться к ремонту, можно по следующим симптомам:

Падение мощности

Сильно изношенный двигатель теряет приемистость и динамику из-за износа цилиндропоршневой группы, закоксовывания выпускного тракта, детонации и других факторов. Проблемы считаются критическими, если динамика ухудшается на 25% от заявленной производителем.

Повышенный расход масла

Современные двигатели часто расходуют масло с самого начала эксплуатации. В хорошо спроектированных и собранных моторах значительный расход масла свидетельствует о сильном износе поршневой группы. Особенно опасно, если расход резко увеличился. Если уровень масла падает с максимальной до минимальной отметки менее чем за 1 000 км пробега, двигатель требует капитального ремонта.

Дым из выхлопной трубы

Синеватый дым с запахом горелого масла из выхлопной трубы — признак критического износа цилиндропоршневой группы, закоксования или поломки поршневых колец, разрушения маслосъёмных колпачков.

Низкое давление масла

Моргающий или горящий индикатор давления масла на панели приборов указывает на недостаточное давление в системе смазки. Это может быть вызвано засорением масляных каналов, поломкой маслозаборной трубки, выходом из строя редукционного клапана, неисправностью масляного насоса, увеличенными зазорами между деталями двигателя и разжижением масла охлаждающей жидкостью.

Стуки в двигателе

Стуки не всегда означают серьёзные проблемы, важно определить источник. Глухой стук исходит от коленчатого вала, резкий — от шатунных подшипников, приглушённый — от поршней, звонкий — от поршневых пальцев. Серьёзные проблемы сопровождаются стуками как на холодном, так и на горячем двигателе.

Низкая компрессия

Низкая компрессия в цилиндрах обычно сопровождается затруднённым запуском, хлопками из глушителя, плавающими оборотами, увеличением расхода топлива и падением мощности. Большие расхождения в показателях компрессии — признак необходимости капитального ремонта.

Нагар на свечах

Характерный нагар на свечах — крупинки, напоминающие манку, возникает при попадании масла в камеру сгорания. Чем больше такого нагара, тем ближе капитальный ремонт двигателя.
Эти признаки помогут вовремя выявить проблемы и подготовиться к ремонту двигателя.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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