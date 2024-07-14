Паспорт продавца внимательно проверить перед покупкой б/у машины

Преступные элементы часто пытаются реализовать автомобили с сомнительной историей или измененной маркировкой, представляя их с поддельными паспортами, передает Quto.
Поэтому при совершении сделки по приобретению автомобиля важно тщательно проверить данный документ. Максим Шелков, руководитель экспертного центра "Автокриминалист", рассказал, на что следует обратить внимание.
Во-первых, внимательно рассмотреть фотографию в паспорте и удостовериться, что поверх нее отсутствуют признаки второго слоя ламинирующей пленки. В-вторых, при проверке паспорта продавца важно убедиться, что второй слой ламината отсутствует, а страница с данными не была вырезана и приклеена на обратную сторону паспорта.
По мнению специалиста, при проверке документа продавца также стоит сопоставить серию и год выдачи паспорта с кодом подразделения, выдавшего документ. Преступники часто подделывают паспорта, указывая, что они были выданы в Москве, при этом код подразделения принадлежит другому региону. Это распространенная тактика, используемая при продаже угнанных, заложенных или переоформленных автомобилей.
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