Паспорт продавца внимательно проверить перед покупкой б/у машины

Эксперт рассказал о новой уловке мошенников при продаже автомобилей

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Преступные элементы часто пытаются реализовать автомобили с сомнительной историей или измененной маркировкой, представляя их с поддельными паспортами, передает Quto.

Фото: ГБУ Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" is licensed under public domain

Поэтому при совершении сделки по приобретению автомобиля важно тщательно проверить данный документ. Максим Шелков, руководитель экспертного центра "Автокриминалист", рассказал, на что следует обратить внимание.

Во-первых, внимательно рассмотреть фотографию в паспорте и удостовериться, что поверх нее отсутствуют признаки второго слоя ламинирующей пленки. В-вторых, при проверке паспорта продавца важно убедиться, что второй слой ламината отсутствует, а страница с данными не была вырезана и приклеена на обратную сторону паспорта.

По мнению специалиста, при проверке документа продавца также стоит сопоставить серию и год выдачи паспорта с кодом подразделения, выдавшего документ. Преступники часто подделывают паспорта, указывая, что они были выданы в Москве, при этом код подразделения принадлежит другому региону. Это распространенная тактика, используемая при продаже угнанных, заложенных или переоформленных автомобилей.