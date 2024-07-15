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Слепые зоны — миф: что скрывают недобросовестные водители

Почему оправдание слепыми зонами — лишь отговорка водителей

1:49
Авто

Некоторые водители, попадая в аварийные ситуации, объясняют свои ошибки наличием слепых зон, из-за которых они якобы не заметили другие транспортные средства. Однако представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объясняет, почему такое оправдание не может считаться оправданием нарушения ПДД.

Почему оправдание слепыми зонами — лишь отговорка водителей
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Ранее, на "Жигулях", "Волгах" и "Москвичах" действительно существовали проблемы с обзором из-за плоских боковых зеркал, и водителям приходилось активно вертеть головой, чтобы контролировать обстановку. Современные автомобили оснащены более совершенными зеркалами, обеспечивающими широкий обзор вдоль автомобиля, но несмотря на это, некоторые водители продолжают утверждать, что сталкиваются со слепыми зонами.

Особенно это касается водителей грузовиков, которые часто говорят о "мертвой зоне" около правого переднего колеса. В интернете можно найти множество советов для водителей легковых автомобилей о том, как избегать этой зоны, чтобы не попасть в аварию. Однако профессиональные водители грузовиков знают об этой проблеме и принимают меры: аккуратно настраивают боковые зеркала, внимательно следят за обстановкой и иногда устанавливают дополнительные зеркала для контроля правого переднего угла.

Таким образом, понятие "слепые зоны" часто используется как оправдание для ошибок, вызванных невнимательностью или безразличием водителя. Добросовестные автомобилисты, внимательно следящие за дорогой и правильно настраивающие зеркала, не сталкиваются с такими проблемами. Важно понимать, что безопасность на дороге зависит от внимательности и ответственности водителей, а не от наличия или отсутствия слепых зон.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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