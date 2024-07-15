Ваш автомобильный кондиционер может быть опасен для здоровья

Водителям в России напомнили о важности регулярного обслуживания кондиционера

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Кондиционер в автомобиле — не просто средство для охлаждения салона в жаркую погоду, но и важный элемент системы вентиляции и обогрева. Для поддержания его эффективности и безопасности необходимо регулярное обслуживание, включая дезинфекцию. Кондиционер не только охлаждает и обогревает, но и удаляет влагу из воздуха, создавая идеальные условия для размножения бактерий, клещей и грибков. Это может привести к неприятным запахам и даже заболеваниям, таким как легионеллез и понтиакская лихорадка.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Эксперты рекомендуют проводить дезинфекцию системы кондиционирования не реже одного раза в год. Для этого можно обратиться в автосервис, где доступны профессиональные методы, такие как озонирование, химическая и ультразвуковая очистка. Существуют также различные средства для самостоятельного использования, которые можно приобрести в магазинах автозапчастей или онлайн. Эти средства включают аэрозоли для освежения воздуха и пенные препараты для очистки вентиляционных каналов и дефлекторов. Однако их эффективность зачастую ниже, чем у профессиональных услуг.

Проведение дезинфекции особенно необходимо, если при включении кондиционера ощущается затхлый запах или возникают раздражения глаз и носа. Средства для дезинфекции могут стоить от 500 до 2000 рублей. Наиболее эффективными считаются пенные препараты, которые вводятся в вентиляционные каналы с помощью трубки после удаления салонного фильтра. Тем не менее, даже они не всегда обеспечивают полное проникновение во все части системы.

Регулярная дезинфекция кондиционера не только продлевает срок его службы, но и улучшает качество воздуха в салоне, делая поездки более комфортными и безопасными для здоровья пассажиров и водителя.