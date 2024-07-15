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Россияне могут позволить себе больше бензина, чем большинство европейцев

Россия в числе лидеров по доступности бензина на среднюю зарплату

1:43
Авто

Россия оказалась в числе лидеров по количеству топлива, которое можно купить на среднюю зарплату, показало исследование SPEEDME. RU. В июне средняя цена на бензин АИ-95 в России составляла около 56,46 рубля за литр, что позволяет купить около 1 329 литров бензина на среднюю зарплату в 75 034 рубля. Это больше, чем в таких странах, как Чехия (924 литра), Литва (860 литров), Латвия (720 литров), Эстония (887 литров) и Словакия (699 литров), но меньше, чем в Германии (1 567 литров).

Россия в числе лидеров по доступности бензина на среднюю зарплату
Фото: commons.wikimedia by Рама, CC BY-SA 2.0

Для сравнения, в Польше средняя зарплата позволяет купить 895 литров бензина, что ставит страну на 23-е место из 43 европейских стран по этому показателю. В Польше бензин стоит 1,625 евро за литр (около 155,09 рублей), что ниже, чем в большинстве стран Европейского Союза.

Однако, Россия значительно уступает ведущим странам Европы, таким как Швейцария (2 945 литров), Люксембург (2 594 литра) и Дания (1 922 литра), где покупательная способность водителей намного выше. В итоге, несмотря на низкую стоимость бензина в России, покупательная способность все же ниже по сравнению с западноевропейскими странами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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