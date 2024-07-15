Как избежать лишения прав за пересечение двойной сплошной линии: советы от ГИБДД

Водители часто сталкиваются с серьезными последствиями за пересечение двойной сплошной линии разметки. Согласно статье 12.15 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу через двойную сплошную линию грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей. Однако инспектор ГИБДД разъяснил, как избежать самого сурового наказания в такой ситуации.
Если пересечение сплошной линии осуществляется под углом 90 градусов и не приводит к выезду на встречную полосу, водитель может отделаться штрафом в 1500 рублей. Важно не разворачиваться через двойную сплошную и не выезжать на встречную полосу, так как это влечет за собой лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Инспектор ГИБДД рекомендует избегать разворотов и выездов на встречную полосу, пересекать сплошную линию под прямым углом, быть внимательными на дороге и использовать альтернативные маршруты, чтобы избежать пересечения двойной сплошной линии. Соблюдение этих рекомендаций поможет водителям избежать лишения прав и серьезных штрафов.
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