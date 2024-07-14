Эксперт объяснил различия между вариатором и "роботом": что лучше для вашей машины

Ключевые отличия и проблемы вариаторов и "роботов": мнение автоэксперта

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Автоэксперт Егор Васильев рассказал агентству "Прайм" о ключевом отличии между вариатором и "роботом", касающемся их принципа работы. "Робот" представляет собой механическую трансмиссию со сложным узлом сцепления, обеспечивающим быстрое переключение передач без разрыва крутящего момента. Вариатор, в свою очередь, относится к типу "автомат" и обеспечивает бесступенчатое изменение передаточного отношения, поддерживая обороты мотора на уровне максимального крутящего момента.

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Несмотря на различия, обе трансмиссии имеют схожие проблемы, особенно при движении на низких скоростях. В таких условиях "робот" вынужден разжимать диски сцепления, что приводит к их нагреву и износу, а вариатор задействует гидротрансформатор для снижения нагрузки. Оба типа коробок передач могут перегреться и выйти из строя при движении по бездорожью из-за повышенной нагрузки и трения механических частей.

Васильев также напомнил о важности своевременной замены масла в трансмиссии, чтобы продлить её ресурс. Вариаторные коробки передач требуют более дорогого ремонта, поэтому лучше использовать спокойный стиль вождения.