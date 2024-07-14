Новые штрафы и наказания за скрученный пробег: что ждет автовладельцев

Госдума рассматривает введение наказания за скручивание пробега на автомобилях

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Зампред комитета Госдумы РФ по безопасности Анатолий Выборный предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть возможность введения наказания за скручивание пробега на подержанных автомобилях. Адвокат Вадим Рождественский отметил, что для эффективной работы такой системы необходимо ежегодно проверять пробег машин и вносить данные в общую онлайн-базу.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

В настоящее время в России отсутствует единая фиксированная система пробега транспортных средств. Показания одометра можно получить только при аварии или обслуживании у официального дилера, когда информация попадает в сервисы по проверке ТС. Проверка пробега во время техосмотра также не решает проблему, так как перед осмотром показания можно скрутить.

Рождественский предложил создать систему и правила, при которых автовладельцы ежегодно посещали бы специализированные бесплатные станции осмотра, расположенные в каждом регионе России. Эти данные будут вноситься в базу, что позволит контролировать реальный пробег и наказывать за его скручивание.