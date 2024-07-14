Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи для декора: используем книги и журналы на полках
Что скрывают итальянцы? Топ-5 интересных культурных особенностей
Эти сорта клубники будут плодоносить до самых холодов
Кейт Миддлтон: радостное появление на финале Уимблдона
Как визуально определить состояние моторного масла: три простых метода
Косметолог Кузнецова рассказала про летний уход за жирной кожей
Советы, как побороть тягу к быстрым углеводам
SciAdv: дым природных пожаров увеличивает концентрацию озона высоко в атмосфере
Основные правила летней тренировки
Новые штрафы и наказания за скрученный пробег: что ждет автовладельцев

Госдума рассматривает введение наказания за скручивание пробега на автомобилях

1:10
Авто

Зампред комитета Госдумы РФ по безопасности Анатолий Выборный предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть возможность введения наказания за скручивание пробега на подержанных автомобилях. Адвокат Вадим Рождественский отметил, что для эффективной работы такой системы необходимо ежегодно проверять пробег машин и вносить данные в общую онлайн-базу.

Госдума рассматривает введение наказания за скручивание пробега на автомобилях
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

В настоящее время в России отсутствует единая фиксированная система пробега транспортных средств. Показания одометра можно получить только при аварии или обслуживании у официального дилера, когда информация попадает в сервисы по проверке ТС. Проверка пробега во время техосмотра также не решает проблему, так как перед осмотром показания можно скрутить.

Рождественский предложил создать систему и правила, при которых автовладельцы ежегодно посещали бы специализированные бесплатные станции осмотра, расположенные в каждом регионе России. Эти данные будут вноситься в базу, что позволит контролировать реальный пробег и наказывать за его скручивание.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Oгурцы растут как бешеные и не болеют: нужны обычный йод и молочная сыворотка

Это средство помогает огурцам противостоять болезням, насыщает растения полезными веществами, необходимыми для формирования завязей и активного роста.

Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Сводка с фронта: ВС РФ разрушили самую сильную систему ПВО НАТО, Трампу отстрелили ухо в предвыборной гонке
Можно ли на одной грядке сажать тыкву и кабачки: об этом должны знать все огородники
Даст лапу и принесёт тапки: названы самые преданные породы кошек
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация
Как подкормить помидоры водкой: вы удивитесь, какой будет результат
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий
Последние материалы
Идеи для декора: используем книги и журналы на полках
Что скрывают итальянцы? Топ-5 интересных культурных особенностей
Эти сорта клубники будут плодоносить до самых холодов
Кейт Миддлтон: радостное появление на финале Уимблдона
Как визуально определить состояние моторного масла: три простых метода
Косметолог Кузнецова рассказала про летний уход за жирной кожей
Советы, как побороть тягу к быстрым углеводам
SciAdv: дым природных пожаров увеличивает концентрацию озона высоко в атмосфере
Основные правила летней тренировки
Кувейт объявил об открытии месторождения нефти и попутного газа в Персидском заливе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников