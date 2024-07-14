Как сэкономить на бензине до 30% этим летом: простые советы от эксперта

Эксперт объяснил, как сэкономить на бензине летом: советы по экономии топлива

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Младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Игорь Чекулаев в разговоре с "Известиями" рассказал о способах экономии бензина летом. Он отметил, что отключение кондиционера действительно снижает потребление топлива в пробках, но при движении с открытыми окнами ухудшается аэродинамика автомобиля, что может увеличить расход бензина.

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Экономии топлива также можно достичь за счет стиля вождения без резких ускорений и торможений, проверки давления в покрышках, планирования маршрутов, регулярного обслуживания автомобиля и соблюдения скоростного режима. Правильное время для заправки, предпочтительно в утренние и вечерние часы, когда температура воздуха ниже, помогает сократить испарение бензина и увеличить его количество в баке.

Следуя этим рекомендациям, водители смогут снизить расход топлива и сэкономить на бензине в летний период.