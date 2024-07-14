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Портал Drom сообщил о количестве проданных автомобилей бренда Aurus за 2024 год

В России назвали число проданных Aurus за 2024 год

1:11
Авто

Портал Drom. ru сообщил, что в первой половине 2024 года было продано 50 автомобилей Aurus.

Для этой информации использовались данные автоинспекторов о регистрации машин в период с 1 января по 30 июня текущего года. Известно, что в этот период было продано 10 Aurus Komendant и 40 Aurus Senat.

Отмечается, что в Москве и Елабуге были выпущены три кроссовера и 32 седана в прошлом году, а остальные 15 машин были изготовлены в 2024 году.

Aurus — российская компания, специализирующаяся на производстве роскошных автомобилей премиум-класса. Бренд Aurus был запущен в 2018 году и с тех пор стал символом роскоши и качества в автомобильной индустрии.

Одним из наиболее известных моделей Aurus является Aurus Senat, который доступен в кузове седан и минивэн. Эти автомобили представляют собой роскошные и мощные машины, оснащенные самыми передовыми технологиями и материалами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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