Быстрая вентиляция машины: простые способы освежить воздух в автомобиле

Как быстро проветрить стоящую машину?

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Иногда после стоянки в жаркую погоду или при долгой парковке в солнечном месте внутри автомобиля становится душно. Но есть несколько простых способов быстро проветрить салон и сделать его более комфортным.

Фото: openverse by brownpau, CC BY 2.0

Первый способ — механический: опустите стекло пассажирской двери, откройте водительскую и несколькими энергичными взмахами "открыть-закрыть" создайте поток воздуха, который быстро выветрит жару из салона.

Второй способ — электронный: попробуйте на несколько секунд зажать кнопку разблокировки на брелоке. На некоторых автомобилях с электростеклоподъемниками эта функция автоматически опустит все стекла, что позволит быстро обновить воздух внутри машины.