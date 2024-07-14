Быстрая вентиляция машины: простые способы освежить воздух в автомобиле

Иногда после стоянки в жаркую погоду или при долгой парковке в солнечном месте внутри автомобиля становится душно. Но есть несколько простых способов быстро проветрить салон и сделать его более комфортным.
Первый способ — механический: опустите стекло пассажирской двери, откройте водительскую и несколькими энергичными взмахами "открыть-закрыть" создайте поток воздуха, который быстро выветрит жару из салона.
Второй способ — электронный: попробуйте на несколько секунд зажать кнопку разблокировки на брелоке. На некоторых автомобилях с электростеклоподъемниками эта функция автоматически опустит все стекла, что позволит быстро обновить воздух внутри машины.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.