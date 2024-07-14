Водителям рассказали, как завести мотор, если кнопка Старт-Стоп не отвечает?

Не запускается авто? Есть простое решение

1:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой, когда ключ не распознаётся датчиком и машина не заводится. Это может происходить из-за морозной погоды, разрядки аккумулятора или слабости батарейки в брелоке. Однако есть простое решение, которое часто помогает восстановить работу системы.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Попробуйте приложить ключ как можно ближе к кнопке Start/Stop или к рулевой колонке, где обычно располагается датчик (часто на этом месте изображено изображение ключа). Это может помочь установить надлежащее соединение и позволить запустить двигатель.

Иногда достаточно просто приложить ключ к этой области на несколько секунд, чтобы система сработала и автомобиль завелся.

Этот быстрый и простой способ может временно устранить проблему, пока вы не найдете возможность замены или устранения основной причины неполадки. Если проблема повторяется регулярно, стоит обратиться к специалистам для диагностики и решения проблемы.