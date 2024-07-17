Как неправильное масло может стоить вам нового двигателя

Производители двигателей всегда указывают рекомендуемый тип масла для каждой модели силового агрегата. Одним из ключевых характеристик при выборе масла является его вязкость, которая определяет его текучесть в холодное время года и поведение при высоких температурах.
Неправильная вязкость масла может затруднить запуск холодного двигателя, что ускоряет износ деталей и приводит к их более раннему выходу из строя. Слишком жидкое масло не создает достаточно эффективной защитной пленки, что ускоряет износ компонентов. К тому же, такая смазка менее эффективно отводит тепло от двигателя, способствует увеличению угара и повышает расход масла.
Использование масла с неподходящей вязкостью также ведет к снижению мощности двигателя, поскольку увеличивается сопротивление между трущимися деталями, что в свою очередь приводит к росту расхода топлива.
Эксперты отмечают, что масло с неподходящей вязкостью иногда можно использовать в двигателях с высоким пробегом, где увеличены зазоры между компонентами. В таких случаях рекомендуется заливать смазку с более высокой вязкостью. Однако даже при таких условиях следует избегать экспериментов с моторным маслом, поскольку производители подбирают характеристики смазки, учитывая конструктивные особенности конкретного двигателя.
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