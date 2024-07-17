Как неправильное масло может стоить вам нового двигателя

Риски для двигателя при использования масла с неправильной вязкостью

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Производители двигателей всегда указывают рекомендуемый тип масла для каждой модели силового агрегата. Одним из ключевых характеристик при выборе масла является его вязкость, которая определяет его текучесть в холодное время года и поведение при высоких температурах.

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Неправильная вязкость масла может затруднить запуск холодного двигателя, что ускоряет износ деталей и приводит к их более раннему выходу из строя. Слишком жидкое масло не создает достаточно эффективной защитной пленки, что ускоряет износ компонентов. К тому же, такая смазка менее эффективно отводит тепло от двигателя, способствует увеличению угара и повышает расход масла.

Использование масла с неподходящей вязкостью также ведет к снижению мощности двигателя, поскольку увеличивается сопротивление между трущимися деталями, что в свою очередь приводит к росту расхода топлива.

Эксперты отмечают, что масло с неподходящей вязкостью иногда можно использовать в двигателях с высоким пробегом, где увеличены зазоры между компонентами. В таких случаях рекомендуется заливать смазку с более высокой вязкостью. Однако даже при таких условиях следует избегать экспериментов с моторным маслом, поскольку производители подбирают характеристики смазки, учитывая конструктивные особенности конкретного двигателя.



