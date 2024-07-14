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Забудьте о запотевании стёкол в автомобиле: понадобятся зубная паста и пена для бритья

Как избавиться от запотевания стёкол в автомобиле?

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Авто

Запотевание стёкол в автомобиле может быть раздражающей проблемой, особенно во время холодного времени года. Однако, есть простой способ решить эту проблему, не прибегая к специальным средствам.

Как избавиться от запотевания стёкол в автомобиле?
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Для устранения запотевания стекол внутри автомобиля можно использовать зубную пасту или пену для бритья. Нанесите небольшое количество зубной пасты или пены на влажную тряпку и тщательно натрите ими внутреннюю поверхность стекол. После этого протрите стекла сухой салфеткой для удаления остатков.

Этот метод поможет избавиться от запотевания и обеспечит вам ясное видение во время движения. Больше не нужно беспокоиться о том, что стекла будут запотевать во время поездок.

Таким образом, простые бытовые средства могут быть эффективным способом борьбы с проблемой запотевания стёкол в автомобиле, обеспечивая безопасность и комфорт во время вождения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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