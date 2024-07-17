Как невинная ошибка на дороге может привести к лишению прав

Как мелкие нарушения могут привести к лишению водительских прав

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

В современной России автомобилисты в основном стараются придерживаться дорожных правил, однако даже незначительные нарушения могут привести к лишению водительских прав. Например, обгон с частичным выездом на встречную полосу за сплошную линию может стать причиной лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев. В некоторых случаях возможно избежать штрафа, если видеорегистратор зафиксирует, что линия не была пересечена полностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Даже особо аккуратные водители могут столкнуться с лишением прав за кажущееся мелкое нарушение, такое как превышение скорости в зоне дорожных работ, где установлены ограничительные знаки. В регионах, где отсутствуют автоматические камеры, это нарушение могут фиксировать сотрудники ГИБДД с радарами.

Ещё один проступок, который может казаться мелочью, — это утеря регистрационного знака во время движения. Не все водители сразу замечают пропажу номера, что может привести к административному штрафу в размере 5 тысяч рублей или даже к временному лишению прав на срок от 1 до 3 месяцев. ГАИ часто применяет максимально строгое наказание за такое нарушение.

Перемещение заднего номера на переднюю часть автомобиля может временно решить проблему, но многое зависит от конкретного сотрудника полиции. Важно помнить, что изготовление дубликата номера сегодня не составляет труда. Поэтому при обнаружении утери номера водителю следует немедленно остановиться и прекратить эксплуатацию транспортного средства до восстановления номерного знака, который должен быть установлен в соответствующем месте на автомобиле.