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Отвёртка не нужна: обычная монета сделает зарядку аккумулятора автомобиля простой и быстрой

Обычная монета стала лучшим инструментом для зарядки авто

1:03
Авто

При зарядке аккумулятора автомобиля необходимо вывернуть пробки на батарее, чтобы подключить зарядное устройство.

Обычная монета стала лучшим инструментом для зарядки авто
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Это может быть непростая задача, особенно если пробки сидят плотно или если у вас нет подходящего инструмента под рукой.

В таких ситуациях многие водители обнаруживают, что использование обычной монеты оказывается гораздо удобнее и эффективнее.

Основная проблема с отвёртками заключается в том, что они часто не соответствуют размеру или форме пробок аккумулятора, что может привести к проворачиванию и даже повреждению шлицев на пробке. В отличие от этого, монета имеет плоскую и крепкую структуру, которая позволяет легко и безопасно вывернуть пробку без риска повреждения или обеспечивает достаточное сцепление для поворота.

Этот простой совет не только экономит время и усилия, но и помогает избежать потенциальных проблем с обслуживанием аккумулятора, делая процесс зарядки более комфортным и безопасным для владельцев автомобилей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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