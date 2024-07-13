Скотч вместо буксировочного троса? Лайфхак, который спасет вас на дороге

Как из скотча или пленки сделать буксировочный трос?

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В жизни могут случаться непредвиденные ситуации на дороге, когда необходимо буксировать автомобиль, а буксировочного троса в багажнике нет. В таких случаях можно использовать подручные средства, например, скотч или пленку из бардачка, чтобы сделать временный канат и дотащить машину до автосервиса.

Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

Что понадобится

— Скотч или пленка (например, упаковочная пленка)

— Две машины, которые стоят друг за другом

Пошаговая инструкция

Возьмите скотч или пленку и убедитесь, что его достаточно для создания прочной ленты. Лучше всего использовать широкую упаковочную пленку или плотный скотч.

Намотайте пленку или скотч в несколько слоев между боковыми зеркалами двух машин, стоящих друг за другом. Старайтесь наматывать материал плотно и равномерно, чтобы создать максимально прочную ленту.

Закрепите получившуюся ленту в штатные проушины автомобилей. Проушины обычно находятся спереди и сзади машины и предназначены для крепления буксировочного троса.

Перед началом буксировки убедитесь, что лента из скотча или пленки закреплена надежно и выдержит вес автомобиля. Для этого можно слегка натянуть ленту и проверить ее на прочность.

Водитель буксирующей машины должен начать движение плавно и медленно, чтобы не создать резких рывков, которые могут повредить импровизированный канат. Водитель буксируемой машины должен следовать за буксирующей машиной и держать натяжение ленты.