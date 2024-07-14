Какая Toyota Camry требует минимальных затрат на обслуживание и ремонт

Эксперты назвали наиболее экономичную версию Toyota Camry по затратам на обслуживание

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Портал HotCars проанализировал данные о затратах на обслуживание различных поколений Toyota Camry и выявил, что наименьших вложений требует версия 2016 года. В США Camry занимает восьмую строчку в рейтинге по продажам, благодаря своей надежности и доступности сервисного обслуживания. Средние годовые расходы на техническое обслуживание модели 2016 года составляют всего 365 долларов.

Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

Тем не менее, Toyota Camry не лишена слабых мест: у неё могут возникнуть проблемы с автоматической коробкой передач, катушкой зажигания, давлением и повышенным расходом масла, а также с подвеской, что приводит к шумам при движении по неровностям.

За десять лет эксплуатации владельцы могут потратить до 4 203 долларов на обслуживание и ремонт, что на 2 900 долларов меньше среднего показателя по отрасли. Вероятность капитального ремонта составляет около 12%, что на 9,61% меньше, чем у аналогичных автомобилей.