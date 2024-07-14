LADA Vesta в Белоруссии дешевле на 300 тысяч рублей

В Белоруссии появилась дешёвая модификация LADA Vesta Special Edition

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В Белоруссии появилась специальная модификация LADA Vesta под названием Special Edition, которая продается дешевле, чем в России, сообщает портал Quto. Автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

В комплектацию входят подушки безопасности, кондиционер, электропривод зеркал и другие опции. Предполагается, что эта версия аналогична комплектации Comfort'24, доступной на российском рынке. В России такая модель стоит 1,5 млн рублей, что на 300 тысяч рублей дороже, чем в Белоруссии.

Минский дилер сообщил, что все автомобили в версии Special Edition уже раскуплены, но можно оставить заказ на машины, которые поступят до конца июля.