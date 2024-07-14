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Снижение цены на Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid на 350 000 рублей: новые условия

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid подешевел на 350 000 рублей в России

1:35
Авто

Китайский гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid, представленный в России осенью прошлого года, подешевел на 350 000 рублей, как следует из актуальных прайс-листов на сайте бренда. Сейчас модель в единственной комплектации Ultimate стоит 4 850 000 рублей без учета скидок. В октябре 2022 года эта же версия стоила 5 199 900 рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid подешевел на 350 000 рублей в России
Фото: openverse by SAIC GM sucks, CC BY-SA 4.0

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid представляет собой рестайлинг кроссовера Tiggo 8 Pro с приставкой e+. Семиместный кроссовер оснащен гибридной системой, включающей два электродвигателя и 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель, общей мощностью 235 л. с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,5 секунд, максимальная скорость — 180 км/ч. Запас хода на электротяге составляет 80 км, а расход бензина — от 1,5 литра на 100 км при полностью заряженной батарее.

Автомобиль оборудован светодиодной оптикой, 19-дюймовыми дисками, системой панорамного обзора и датчиками парковки. В салоне имеются передние кресла с электрическими регулировками, обогревом, вентиляцией, а пассажирское сиденье дополнительно оснащено функцией массажа и регулировки поддержки для ног.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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