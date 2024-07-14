Водителей будут лишать прав на 1,5 года за новое правило: что изменится

Госдума обсуждает законопроект об ужесточении ответственности за использование устройств, препятствующих считыванию номерного знака автомобиля. Адвокат Кирилл Данилов рассказал агентству "Прайм", что сейчас за такое нарушение КоАП предусматривает штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев. Однако новый законопроект предлагает лишать водительского удостоверения на срок от 1 до 1,5 лет.
Судебная практика рассматривает как устройства для скрытия номеров различные приборы, шторки, электромагниты, а также простые средства, такие как листы бумаги, картон, грязь и снег. Обсуждение закона направлено на борьбу с водителями, которые пытаются избежать ответственности за нарушения, используя подобные средства для сокрытия своих номерных знаков.
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