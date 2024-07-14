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Как распознать скрученный пробег за несколько секунд: эксперт раскрыл секреты

Как определить скрученный пробег у автомобиля: советы эксперта

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Авто

В интервью "Москве 24" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о признаках, указывающих на скрученный пробег у автомобиля. Одним из основных индикаторов являются сильно потертые рулевое колесо и кресла. Если эти элементы изношены, но продавец утверждает, что автомобиль проехал всего 50 000 км, это может свидетельствовать о манипуляциях с пробегом.

Как определить скрученный пробег у автомобиля: советы эксперта
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Также стоит обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия и наличие повреждений днища кузова. Если краска выцвела или имеются значительные повреждения, это может быть дополнительным признаком большого пробега.

Ян Хайцеэр рекомендует потенциальным покупателям, не являющимся специалистами, обратиться на независимую станцию технического обслуживания для получения экспертной оценки состояния автомобиля перед покупкой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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