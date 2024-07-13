Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса

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Можно ли увеличить мощность двигателя заменой свечей зажигания: ответ экспертов

1:20
Авто

Журнал "За рулем" проанализировал возможность увеличения мощности двигателя путем замены свечей зажигания. Ориентация свечи в камере сгорания играет важную роль. Например, в 8-клапанных двигателях ВАЗ свеча устанавливается сбоку, и если искровой промежуток направлен в стенку камеры, это может привести к потерям мощности.

Можно ли увеличить мощность двигателя заменой свечей зажигания: ответ экспертов
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0

Оптимальное положение — когда фронт пламени распространяется по объему камеры. В ходе эксперимента эксперты отметили положение искрового зазора на свечах и обнаружили, что ориентация свечей может влиять на КПД двигателя до 2%.

Многоэлектродные свечи, имеющие от 2 до 4 электродов, способствуют увеличению КПД примерно на 2%, так как их электроды не мешают распространению фронта пламени. Свечи с драгоценными металлами, такими как иридий, платина и иттрий, также способствуют улучшению условий искрообразования и увеличению КПД двигателя.

Замена свечей может добавить несколько процентов к КПД двигателя, что в долгосрочной перспективе приведет к значительной экономии топлива. Это улучшение может быть незаметным сразу, но двигатель будет работать с меньшей нагрузкой, обеспечивая лучшую эффективность работы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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