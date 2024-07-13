Увеличьте мощность двигателя в два раза: простая замена свечей зажигания творит чудеса

Можно ли увеличить мощность двигателя заменой свечей зажигания: ответ экспертов

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Журнал "За рулем" проанализировал возможность увеличения мощности двигателя путем замены свечей зажигания. Ориентация свечи в камере сгорания играет важную роль. Например, в 8-клапанных двигателях ВАЗ свеча устанавливается сбоку, и если искровой промежуток направлен в стенку камеры, это может привести к потерям мощности.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0

Оптимальное положение — когда фронт пламени распространяется по объему камеры. В ходе эксперимента эксперты отметили положение искрового зазора на свечах и обнаружили, что ориентация свечей может влиять на КПД двигателя до 2%.

Многоэлектродные свечи, имеющие от 2 до 4 электродов, способствуют увеличению КПД примерно на 2%, так как их электроды не мешают распространению фронта пламени. Свечи с драгоценными металлами, такими как иридий, платина и иттрий, также способствуют улучшению условий искрообразования и увеличению КПД двигателя.

Замена свечей может добавить несколько процентов к КПД двигателя, что в долгосрочной перспективе приведет к значительной экономии топлива. Это улучшение может быть незаметным сразу, но двигатель будет работать с меньшей нагрузкой, обеспечивая лучшую эффективность работы.