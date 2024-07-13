Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестный совершил покушение на Дональда Трампа
Освежающий летний томатный суп: идеальный рецепт
Риск и наказание: что ждёт тех, кто осмелится взобраться на египетские пирамиды
Tekken 8 продолжает удивлять: лидия Собеска доступна с 23 июля
Джонни Деппа снова заметили с Юлией: тайна русской избранницы актера
Как сэкономить на ремонте автомобиля: советы экспертов
Диетологи рассказали, как рассчитать идеальную порцию салата
Врач-косметолог Афанасьева: 5 привычек перед сном для сияющей кожи
Можно ли похудеть с помощью авокадо?
Не игнорируйте масляный щуп: простой тест, который может спасти ваш двигатель

Почему стоит проверять масляный щуп на работающем двигателе: советы моториста

1:21
Авто

Мало кто из автовладельцев проверяет масляный щуп при работающем двигателе, но это стоит делать, особенно для старых автомобилей. Моторист профильного автосервиса рассказал порталу njcar. ru, что масляный щуп может указать на серьезные проблемы с двигателем. Проверка уровня и состояния масла при работающем двигателе, а также осмотр пробки маслозаливной горловины, могут выявить скрытые неисправности.

Почему стоит проверять масляный щуп на работающем двигателе: советы моториста
Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

В нормально работающем двигателе масляный щуп и крышка маслозаливной горловины легко извлекаются, благодаря небольшому разрежению в системе вентиляции картерных газов. Если же мембрана в специальном клапане износилась, это может привести к всасыванию масла в камеры сгорания, что вызывает сизый дым из выхлопной системы и увеличенный расход масла.

Если масляный щуп трудно извлекается при работающем двигателе, вероятно, потребуется только замена клапана вентиляции картерных газов. Однако если щуп выскакивает сам, это может указывать на износ поршневых колец, что требует капитального ремонта двигателя. В любом случае, регулярная проверка масляного щупа и крышки маслозаливной горловины при работающем двигателе поможет своевременно выявить и устранить проблемы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Tekken 8 продолжает удивлять: лидия Собеска доступна с 23 июля
Почему стоит проверять масляный щуп на работающем двигателе: советы моториста
Джонни Деппа снова заметили с Юлией: тайна русской избранницы актера
Как сэкономить на ремонте автомобиля: советы экспертов
Диетологи рассказали, как рассчитать идеальную порцию салата
Врач-косметолог Афанасьева: 5 привычек перед сном для сияющей кожи
Страны, где снижается рождаемость и растёт число пенсионеров
Можно ли похудеть с помощью авокадо?
Текстиль vs кожа: что выбрать для уюта в вашем доме
Полина Гагарина собрала 62 000 зрителей на стадионе в Лужниках и исполнила мечту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников