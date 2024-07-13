Не игнорируйте масляный щуп: простой тест, который может спасти ваш двигатель

Почему стоит проверять масляный щуп на работающем двигателе: советы моториста

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Мало кто из автовладельцев проверяет масляный щуп при работающем двигателе, но это стоит делать, особенно для старых автомобилей. Моторист профильного автосервиса рассказал порталу njcar. ru, что масляный щуп может указать на серьезные проблемы с двигателем. Проверка уровня и состояния масла при работающем двигателе, а также осмотр пробки маслозаливной горловины, могут выявить скрытые неисправности.

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В нормально работающем двигателе масляный щуп и крышка маслозаливной горловины легко извлекаются, благодаря небольшому разрежению в системе вентиляции картерных газов. Если же мембрана в специальном клапане износилась, это может привести к всасыванию масла в камеры сгорания, что вызывает сизый дым из выхлопной системы и увеличенный расход масла.

Если масляный щуп трудно извлекается при работающем двигателе, вероятно, потребуется только замена клапана вентиляции картерных газов. Однако если щуп выскакивает сам, это может указывать на износ поршневых колец, что требует капитального ремонта двигателя. В любом случае, регулярная проверка масляного щупа и крышки маслозаливной горловины при работающем двигателе поможет своевременно выявить и устранить проблемы.