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Важное заявление ГАИ: в каких случаях водители могут безнаказанно игнорировать разметку?

Когда можно игнорировать дорожную разметку: разъяснения от ГАИ

1:06
Авто

На российских дорогах часто встречается ситуация, когда дорожная разметка не читается. В интервью порталу njcar. ru представитель ГАИ разъяснил, когда водителям можно игнорировать такую разметку без последствий.

Когда можно игнорировать дорожную разметку: разъяснения от ГАИ
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

По ПДД, при отсутствии или недостаточной видимости разметки водители должны соблюдать указания дорожных знаков. Однако законодательство не предоставляет четкого определения "недостаточно различимой разметки", оставляя пространство для толкования в зависимости от конкретной ситуации.

Например, запрет на остановку может быть обозначен дорожными знаками или желтой линией вдоль бордюра. Если на участке длиной двадцать метров разметка изношена и знаков нет, водители могут останавливаться без опасений штрафа. Это правило распространяется и на другие ситуации, где стертая разметка не соответствует стандартам ГОСТа. Важно помнить, что в таких случаях решение зависит от конкретных условий на дороге и здравого смысла водителей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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