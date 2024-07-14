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На каком расстоянии камеры видят нарушения: полезная информация

Стало известно, на каком расстоянии камеры видят нарушения

2:15
Авто

Мобильные приложения, здравомыслие и соблюдение правил дорожного движения — это основные инструменты, которые помогают избежать штрафов с камер фото- и видеонаблюдения. Однако остается вопрос, который интересует многих водителей: на каком расстоянии камеры могут определить скорость автомобиля?

Стало известно, на каком расстоянии камеры видят нарушения
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Система фото- и видеофиксации "Автодория" отслеживает превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта, нарушения правил стоянки и остановки, проезд на красный сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Для того чтобы оставаться незамеченным для "Автодории", потребуется гиперкар, так как система фиксирует транспортные средства на скоростях до 300 км/ч и на расстоянии около 100 метров. Она также умеет вычислять среднюю скорость на участках от 250 метров до 10 километров.

Камера "Стрелка-СТ" от компании "Системы Передовых Технологий" имеет дальность действия до километра и фиксирует нарушения на расстоянии до 500 метров. Она определяет скорость, движение по встречной полосе, полосе общественного транспорта, нарушения на перекрестках и выезд за стоп-линию. Автомобили, движущиеся со скоростью свыше 180 км/ч, могут оставаться незамеченными для "Стрелки-СТ".

Многофункциональная система фото- и видеофиксации АПК "АвтоУраган-ВСМ2" от компании "Технологии Распознавания" фиксирует 17 различных нарушений правил дорожного движения, включая превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и движение по запрещенным маршрутам. Она может фиксировать транспортные средства, движущиеся со скоростью до 255 км/ч, и одновременно отслеживать до четырех дорожных полос. Дальность действия этой системы неизвестна.

Камера "Кордон" от компании "Симикон" выпускается в стационарной и передвижной версиях. Она может фиксировать транспортные средства на скорости до 300 км/ч и отслеживать движение по всем полосам в любом направлении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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