Какие фразы нельзя говорить при гаишнике: пожалеете моментально

При взаимодействии с представителями правоохранительных органов важно быть осторожным в своих высказываниях, и дело не только в грубости.
Существуют простые и на первый взгляд безобидные фразы, которые могут настроить диалог в негативное русло. Давайте рассмотрим их и возможные последствия. Если на вашем пути оказался сотрудник в форме, будьте вежливы и корректны, не забывая о своих правах. Постарайтесь избегать следующих фраз:
"Командир, можно побыстрее? Я тороплюсь!"
Не следует обращаться к незнакомому человеку панибратски и на "ты". Вы не персонаж из фильма. Такое обращение может вызвать раздражение у инспектора, и он начнет проверять ваши документы медленно, возможно, затеет проверку штрафов или алкотест. Вам это нужно?
"Вы знаете, кто я?"
Такая фраза намекает на вашу "особенность" и может вызвать гнев у сотрудника. Для адекватного инспектора не имеет значения, кто вы, потому что на дороге есть только водитель и Правила.
"Может, решим на месте?"
Это плохая идея. Дача взятки должностному лицу карается крупным штрафом, исправительными работами или лишением свободы. Не забывайте, что в патрульных машинах есть видеорегистраторы, а у инспекторов — персональные средства видеофиксации.
"А тот водитель ехал быстрее! Ловите преступников!"
Указывать на других нарушителей и учить инспектора его работе — плохая стратегия. Признайте свои ошибки и несите за них ответственность.
"Я вообще не нарушал!"
Если вы уверены в своей правоте и у вас есть запись с видеорегистратора, отстаивайте свои права. Но если вы слегка превысили скорость или совершили незначительное нарушение, объяснения инспектору будут бесполезны.
"Навигатор завел меня сюда!"
Игнорирование знаков и выезд на встречную полосу по команде навигатора не освобождают вас от ответственности. Такие оправдания могут вызвать смех или раздражение у инспектора.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.