Как понять, что у машины скручен пробег: не попадитесь на хитрых перекупов

Механики рассказали, как понять, что у автомобиля скручен пробег

Согласно распространенному мнению, пробег большинства автомобилей на вторичном рынке в России часто "корректируется" в меньшую сторону. Однако, не все машины имеют такую сомнительную историю, поэтому важно определить, были ли изменены показания одометра у интересующего вас автомобиля.

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Рынок подержанных автомобилей похож на темный лес, где сложно предугадать, с чем столкнешься в процессе поиска и какие проблемы могут возникнуть после покупки. Чтобы выбрать наилучший вариант, необходимо тщательно отсеивать "кандидатов", проводя многоэтапный осмотр и проверку реальности пробега. Желательно совмещать проверку пробега с комплексной диагностикой автомобиля, без которой не рекомендуется совершать покупку. Но иногда базовые знания помогут сразу распознать машину с измененным пробегом и сэкономить время и деньги на посещение сервис-центров.

Состояние салона

На корректировку пробега может указывать состояние обивки и деталей интерьера. Если продавец настаивает на небольшом пробеге, внимательно осмотрите сиденья. Затертые боковины подушек и спинок, трещины на кожаной обивке и значительная разница в износе между водительским и пассажирским креслом могут свидетельствовать о приукрашивании реальности.

Следует учитывать износостойкость материалов, но сильные потертости руля или рычага коробки передач явно противоречат заявленным 80 тысячам километров. Также обратите внимание на кнопки стеклоподъемников и подлокотник. Оцените состояние педального узла — сильный износ может указывать на несоответствие заявленного пробега реальности. Однако эти признаки косвенные и устранимые: салон можно отхимчистить, руль и рычаг КП перетянуть, а мелочи привести в порядок. Салон в состоянии "как есть" означает, что владелец ничего не пытается скрыть.

Что расскажут "мозги"

Наименее устойчивы к скручиванию пробега машины с механическими одометрами — трос спидометра отсоединяется от коробки передач, и показания "сматываются" дрелью или другим инструментом. В приборах электромеханического типа данные корректируются разъединением шестерней счетного механизма.

Сложнее всего с электронными одометрами — злоумышленникам приходится вмешиваться в "мозги" бортового компьютера. У популярных в России бюджетных автомобилей, таких как Chevrolet Lacetti и Ford Focus 3, пробег дублируется в разных электронных блоках, которые при диагностике укажут на неладное. А вот у Toyota такого нет — если пробег скручен, об этом никто не узнает. "Жигули"? Даже не спрашивайте…

Внеплановая замена деталей

Диагностика или самостоятельный осмотр позволяют выявить другие важные косвенные признаки скрученного пробега. Например, замена деталей, ресурс которых превышает заявленный километраж. Если заявлен небольшой пробег, обратите внимание на тормозные диски.

Обычно они служат от 50 до 100 тысяч километров. Если компоненты изношены более чем наполовину, а на одометре всего 30 тысяч километров, это вызывает подозрения.

Смотреть ли на кузов?

Ответ однозначно, да! Но не стоит считать кузов стопроцентным показателем реальности пробега. Автомобиль может быть свежим и с небольшим километражом, но иметь кривые зазоры, разноцветные двери и крылья. Однако затертое лобовое стекло или матовая головная оптика могут косвенно указывать на корректировку пробега.