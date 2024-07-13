Почему не стоит покупать автомобиль с кожаным салоном: подумайте трижды

Стало известно, почему лучше не покупать автомобиль с кожаным салоном

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Кожаная обивка, о которой мечтают многие автовладельцы, имеет свои объективные и субъективные недостатки. Стоит вспомнить о них и подумать, не лучше ли иногда выбрать тканевую обивку? В массовом сознании кожаная отделка салона является символом престижа. Это сложилось давно, когда иномарки с дорогой обивкой казались роскошью. Однако времена изменились, и сейчас кожу или ее имитацию можно встретить даже в бюджетных моделях.

Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

А действительно ли это кожа?

Если ваш автомобиль действительно дорогой и качественный, то в отделке используются натуральные материалы. Но часто под кожаной обивкой скрывается кожзам, который может выглядеть непрезентабельно и не доставлять удовольствия тактильным ощущениям. Кроме того, дешевая отделка быстро изнашивается, покрывается потертостями и трещинами, которые превращаются в дыры. Существует также экокожа, которая эластична, морозоустойчива и не требует особого ухода.

Необходимость ухода

Кожаная обивка требует регулярного ухода, иначе она быстро начнет проявлять вышеописанные дефекты. Особенно это касается светлых салонов, на которых видны все загрязнения и повреждения. Чистку и пропитку рекомендуется проводить несколько раз в год, самостоятельно или доверяя это профессионалам.

Конечно, за чистотой любого интерьера нужно следить, независимо от материала обивки. Тканевые салоны легко пачкаются, а велюровые активно собирают пыль.

Жарко и холодно

Объективный недостаток кожаной обивки — это зависимость от температуры. Летом на ней жарко, а зимой — холодно. Эти ощущения не всегда приятны и полезны для здоровья. Конечно, кто-то стойко переносит дискомфорт или пользуется вентиляцией и обогревом сидений.

Влажность

На кожаных сиденьях потеешь больше, чем на тканевых или велюровых. Перфорация — тысячи маленьких отверстий — помогает бороться с этой проблемой, обеспечивая вентиляцию. Однако со временем в них скапливается пыль и грязь, что требует особого ухода.

Скользкость

Этот недостаток кожаной обивки нельзя считать серьезным, но некоторые автомобилисты жалуются на плохую фиксацию в креслах — в поворотах и при торможениях их мотает и они соскальзывают. Все зависит от формы сидения. Кроме того, кожа может скрипеть, что не всем нравится. Вы замечали это?