Начинающим автомобилистам рассказали, как не бояться водить машину

Психотерапевт Фомин рассказал, как побороть страх водить автомобиль

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Страх перед вождением автомобиля может стать серьёзной проблемой, отметил психотерапевт Евгений Фомин. Многие водители испытывают беспокойство за рулём, что вполне естественно, ведь это помогает избегать опасных ситуаций на дороге. Однако иногда страх становится настолько сильным, что парализует человека и замедляет его реакцию, что может привести к аварии.

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Врач рекомендует водителям, которые сталкиваются с такими приступами страха, обратиться за помощью к психотерапевту. Важно понять и проанализировать причины этого страха. Например, если человек боится быть остановленным полицией, можно представить себе самый худший сценарий и осознать, что, как правило, это ограничивается лишь штрафом.

Большинство дорожных происшествий разрешимы и обычно заканчиваются оформлением документов и обращением в страховую компанию. Серьёзные аварии случаются крайне редко.

Специалист советует объективно оценивать риск попадания в ДТП, если человек соблюдает правила дорожного движения.