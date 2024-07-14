Перекупщики раскрывают тайны: как не попасть на деньги при покупке подержанного авто

Названы 7 вопросов, которые помогут сэкономить при покупке автомобиля с пробегом

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Многие россияне по-прежнему предпочитают подержанные автомобили. Часто они совершают покупку, полагаясь исключительно на свои знания и интуицию, избегая помощи специалистов. Однако, чтобы выбрать качественное авто и сэкономить деньги, важно задавать продавцу правильные вопросы.

Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

Опытный перекупщик поделился секретами успешной покупки автомобиля.

Во-первых, важно убедиться, что человек, с которым вы планируете заключить сделку, действительно является владельцем автомобиля. Затем можно переходить к вопросам о пробеге и истории эксплуатации автомобиля. Если продавец честен, он легко предоставит информацию о текущем пробеге и общем состоянии авто.

Такая открытость играет ключевую роль в принятии обоснованного решения и защите от возможных проблем в будущем, пишет naavtotrasse. ru.

Продавцы нередко скрывают проблемы подержанного автомобиля, чтобы не снижать цену. Поэтому важно самостоятельно задавать все вопросы и обращать внимание на любые недостатки.

Перед осмотром машины полезно предварительно изучить информацию о конкретной модели, чтобы выявить все ключевые моменты.

Кроме того, важно узнать, как и когда автомобиль проходил техобслуживание, какие работы были выполнены и что именно заменено. Не стоит доверять словам продавца — следует проверять все факты самостоятельно и попросить подтверждение в виде счетов и чеков за оплату ТО.

Лучше всего предложить продавцу поехать в сервис и провести полную диагностику машины. Эта услуга не дешевая, но она поможет выявить все проблемы. Если владелец согласен, скорее всего, ему нечего скрывать и машина в порядке.

Покупка автомобиля без тестового заезда — неразумное решение. Продавец не должен препятствовать этому, ведь ему важно продать автомобиль.

За рулем вы сможете лучше выявить проблемы в ходовой части и работе основных агрегатов. Важно не просто сделать круг вокруг дома, а провести полноценное тестирование, чтобы выявить все недостатки.