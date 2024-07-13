Лето и ваш автомобиль: проверенные советы, чтобы избежать поломок

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Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как правильно ухаживать за машиной летом

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Авто

В жаркую погоду необходимо внимательно следить за температурой воздуха в салоне автомобиля и состоянием кондиционера. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как правильно ухаживать за машиной летом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт советует перед каждой поездкой проверять уровень антифриза в системе охлаждения двигателя и чистоту радиатора, так как перегрев автомобиля может привести к серьезным поломкам.

"Если в автомобиле есть кондиционер и климат-контроль, необходимо убедиться в их исправности: фреон должен быть заправлен, а утечек не должно быть", — отметил Хайцеэр.

Для защиты автомобиля от перегрева можно использовать тонировку в пределах, разрешенных законом. Кроме того, вице-президент рекомендует парковать автомобиль в тени в дневные часы и включать систему охлаждения за несколько минут до начала поездки, сообщает «Москва 24».

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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