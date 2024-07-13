Советы автоюриста: как корректно сделать замечание сотруднику ГАИ

Автоюрист объяснил, как правильно сделать замечание сотруднику ГАИ

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Многие водители часто замечают, как полицейские, даже в присутствии множества людей, нарушают правила дорожного движения. Это вызывает справедливое желание сделать им замечание: как можно требовать соблюдения законов, нарушая их самим?

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Автоюрист с 20-летним стажем поделился в интервью порталу njcar.ru советами о том, как правильно сделать замечание сотруднику ГАИ.

Разумеется, выполнение служебных обязанностей для полицейских - дело важное, иногда позволяющее отступать от ПДД. Однако для обычных граждан остается неясным, нарушают ли они законы по необходимости и в рамках своих обязанностей или просто из-за спешки на обеденный перерыв.

Такие ситуации возникают регулярно и могут быть вызваны различными факторами, от человеческих ошибок до особенностей служебной деятельности.

Каждый гражданин России обладает конституционным правом на защиту своих прав и свобод в соответствии со статьей 45 Конституции РФ. Нарушение правил дорожного движения несет прямую угрозу общественному порядку, здоровью и жизни окружающих.

Например, служебный автомобиль, стоящий без включенных проблесковых маячков на перекрестке, может стать причиной серьезной аварии, создавая потенциальную опасность на дороге.

Каждый человек имеет право высказать справедливое замечание по поводу любого нарушения законодательства, даже если это совершено должностным лицом, включая представителей ДПС. Неважно, какое у них звание или должность - перед законом все равны.

Однако важно, чтобы критика была выражена в рамках законности, чтобы избежать обвинений в оскорблении сотрудников полиции.

Юрист подчеркнул, что если есть непреодолимое желание сделать замечание сотруднику ГИБДД, лучше всего записать происходящее на видео, используя смартфон или другое устройство, чтобы иметь доказательства нарушений со стороны полиции.

Затем можно обратиться с письменным заявлением в прокуратуру, где его обязаны рассмотреть и дать ответ.