Аллергия на колёсах: как избавиться от клещей в салоне автомобиля

Врач Селиванова объяснила, чем чреваты для здоровья клещи домашней пыли в машине

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Причиной возникновения аллергической реакции у водителей и пассажиров во время поездки могут быть клещи домашней пыли, обитающие в чехлах сидений автомобиля. Об этом в интервью изданию "Газета.Ru" сообщила врач-аллерголог и иммунолог Светлана Селиванова.

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"Обычно эти клещи живут в помещениях и постельном белье. Однако они могут поселиться и в машине, так как предпочитают любую мягкую мебель, включая сиденья автомобиля", — пояснила специалист.

Клещи домашней пыли питаются человеческим эпителием, шерстью домашних животных и ворсом различных изделий, уточнила Селиванова. Меховые накидки на сиденьях и рулевом колесе являются идеальной средой для их обитания, что способствует их размножению в больших количествах, добавила она.

Если у кого-то возникает аллергическая реакция после поездок в автомобиле, Селиванова советует отказаться от таких чехлов. Она рекомендует выбирать накидки и чехлы из кожи или искусственной кожи и регулярно их чистить, заключила врач.