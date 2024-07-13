Аллергия на колёсах: как избавиться от клещей в салоне автомобиля

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Врач Селиванова объяснила, чем чреваты для здоровья клещи домашней пыли в машине

1:08
Авто

Причиной возникновения аллергической реакции у водителей и пассажиров во время поездки могут быть клещи домашней пыли, обитающие в чехлах сидений автомобиля. Об этом в интервью изданию "Газета.Ru" сообщила врач-аллерголог и иммунолог Светлана Селиванова.

Врач Селиванова объяснила, чем чреваты для здоровья клещи домашней пыли в машине
Фото: freepik.com by standret, PDM

"Обычно эти клещи живут в помещениях и постельном белье. Однако они могут поселиться и в машине, так как предпочитают любую мягкую мебель, включая сиденья автомобиля", — пояснила специалист.

Клещи домашней пыли питаются человеческим эпителием, шерстью домашних животных и ворсом различных изделий, уточнила Селиванова. Меховые накидки на сиденьях и рулевом колесе являются идеальной средой для их обитания, что способствует их размножению в больших количествах, добавила она.

Если у кого-то возникает аллергическая реакция после поездок в автомобиле, Селиванова советует отказаться от таких чехлов. Она рекомендует выбирать накидки и чехлы из кожи или искусственной кожи и регулярно их чистить, заключила врач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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