Тормозят перед вами нарочно? Узнайте, как справиться с "учителями" на дорогах

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В ГАИ раскрыли, как не стать виновником в аварии с автохамом

2:21
Авто

На наших дорогах нередко можно встретить водителей, которых называют "учителями". Они используют резкие торможения как способ "наказания" других участников движения. Это опасное и неподобающее поведение проявляется, когда водитель считает, что кто-то мешает ему или нарушает его права.

В ГАИ раскрыли, как не стать виновником в аварии с автохамом
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, кто будет признан виновным в случае столкновения с таким "учителем".

Некоторые водители, так называемые "учителя", обращают внимание на машины, движущиеся по левому ряду с соблюдением установленной скорости. Это заставляет "летчиков", спешащих по своим делам, снижать скорость и маневрировать вокруг этих "препятствий".

Большинство автомобилистов просто игнорируют это поведение, выражая лишь свое недовольство. Однако есть и те, кто считает необходимым "восстановить справедливость" и резко тормозят перед медленно едущим автомобилем.

Для водителя, оказавшегося в такой ситуации, это не только неудобно, но и может иметь серьезные последствия с точки зрения Правил дорожного движения. Согласно ПДД, водитель обязан поддерживать безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства, чтобы избежать столкновения.

В случае столкновения с задней частью "учителя", он может быть признан виновным.

"Водитель-учитель" всегда предполагает, что "водитель-ученик" сможет своевременно затормозить и избежать столкновения. Однако не учитывается, что "ученик" может быть начинающим водителем и не успеет отреагировать на опасные маневры.

Особенно рискованным является торможение перед большегрузами или автобусами. Тяжелые машины не могут быстро снизить скорость и могут просто раздавить резко замедлившийся легковой автомобиль.

С развитием технологий риск стать инициатором ДТП из-за "учителей" на дорогах снизился. В большинстве автомобилей теперь есть видеорегистраторы, что значительно упрощает доказательство невиновности.

Пострадавшему достаточно предоставить запись с аварией сотрудникам ДПС, и водитель, осуществлявший опасные маневры, может быть признан виновным в нарушении правил, запрещающих "опасное вождение".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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