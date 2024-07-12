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Эксперт рассказала, как можно бороться с пылевыми клещами в машине

Пылевые клещи в тканевой обивке или меховых чехлах авто вызывают тяжёлые заболевания

1:32
Авто

Врач-аллерголог, иммунолог Светлана Селиванова рассказала, что, если во время поездки в автомобиле или после нее у вас или у людей рядом начинается насморк, кашель или чихание, это является типичным проявлением аллергии, которое связано с пылевыми клещами. Об этом передает Quto.

Пылевые клещи в тканевой обивке или меховых чехлах авто вызывают тяжёлые заболевания
Фото: openverse by craftapalooza, CC BY-NC 2.0

Сами по себе эти насекомые не представляют опасности для здоровья человека. Однако продукты их жизнедеятельности — экскременты и хитиновые пластинки — могут стать причиной аллергических реакций.

Исследования показывают, что аллергия на пылевых клещей может привести к серьезным заболеваниям, таким как атопический дерматит, конъюнктивит и бронхиальная астма. Более чем у половины пациентов с диагнозом аллергический ринит и бронхиальная астма обнаруживается аллергия на пылевого клеща.

Эти насекомые питаются клетками верхнего слоя кожи человека, шерстью домашних животных и волокнами различных предметов.

Поэтому желательно избегать наличия изделий из натурального или искусственного меха, которые могут служить привлекательным источником пищи для этих насекомых, как дома, так и в автомобиле.

Накидки и чехлы из кожи или кожзаменителя, которые иногда устанавливаются в автомобилях, также могут способствовать размножению пылевых клещей. Чтобы предотвратить это, рекомендуется регулярно проводить химчистку салона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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