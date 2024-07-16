Почему дизельные автомобили — это плохой выбор для России

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Мифы и реальность: дизельные двигатели в России

1:37
Авто

В нашей стране спрос на небольшие кроссоверы и легковые автомобили с дизельными двигателями практически отсутствует. Эксперты выделили несколько причин для этого. В России существует шесть устойчивых мифов о дизельных двигателях. Хотя некоторые из них не имеют под собой оснований, у таких двигателей все же есть свои недостатки.

Мифы и реальность: дизельные двигатели в России
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, CC BY 2.0

Одним из устаревших мифов является худшая динамика по сравнению с бензиновыми двигателями. Ранее это действительно было так, но сейчас дизельные машины не уступают бензиновым по этому показателю. Многие отказываются от автомобилей с дизельными двигателями из-за плохого качества топлива. Найти заправочную станцию с качественным дизелем сложно, а использование некачественного топлива может привести к поломке двигателя.

Третья причина имеет обоснование. Автомобили с дизельными двигателями стоят дороже своих бензиновых аналогов. Кроме того, дизельные двигатели трудно запускать при температуре ниже -25 градусов Цельсия. Из-за этого прогрев двигателя занимает больше времени, и в начале поездки в салоне таких машин часто бывает холодно.

Основной недостаток автомобилей с дизельными двигателями — высокие расходы на ремонт и обслуживание. Если такой двигатель ломается, затраты на его ремонт значительно выше, чем у бензиновых аналогов. Эти шесть причин объясняют, почему в России низкий спрос на автомобили с дизельными двигателями.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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