Секреты автоюриста: как не стать жертвой давления в патрульном авто

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Почему водителям не стоит заходить в патрульную машину

2:03
Авто

Каждый водитель может встретить на дороге сотрудников ГАИ. Некоторые их боятся, в то время как другие ведут себя уверенно или даже дерзко. Периодически сотрудники ГАИ предлагают водителям проследовать в патрульную машину для оформления протокола или прохождения теста на алкоголь, но автоюрист советует избегать таких визитов.

Почему водителям не стоит заходить в патрульную машину
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Почему же водителям не стоит заходить в патрульную машину? Всё просто. Полицейские могут требовать этого на законных основаниях, например, для доставки водителя в отдел полиции или медицинское учреждение для медосвидетельствования при подозрении в нетрезвом состоянии.

Однако инспекторы часто просят водителей зайти в служебный автомобиль по другим причинам, не предусмотренным законом. Например, для подписания протокола, чтобы убедиться, что водитель согласится с документом и не будет оспаривать правонарушение.

Важно помнить, что в патрульной машине водитель может чувствовать себя некомфортно и быть более сговорчивым, что на руку сотрудникам полиции. В такой обстановке инспекторы могут оказывать моральное давление, особенно если в машине находятся сразу два патрульных. Конечно, некоторые водители могут выдерживать такое давление, но таких меньшинство.

Чтобы избежать посещения патрульной машины, нужно вежливо уточнить причину приглашения. Если нет веских оснований, соглашаться не стоит. Протокол можно подписать на месте, не выходя из автомобиля. Также стоит помнить, что водитель не обязан участвовать в оформлении правонарушения в качестве понятого или свидетеля без своего согласия. В случае морального давления можно снимать происходящее на камеру и затем обращаться в суд или прокуратуру.

Таким образом, водителям важно знать свои права и вести себя уверенно, чтобы избежать ненужных визитов в патрульную машину и давления со стороны сотрудников ГАИ.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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