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Страховые компании озвучили суммы компенсаций за повреждение автомобилей

Стали известны суммы выплат за падение предметов на автомобили

Авто

По информации страховой компании "Согласие", около 75% всех страховых выплат связаны с повреждениями лобового стекла камнями и другими объектами во время движения, передает Quto.

Стали известны суммы выплат за падение предметов на автомобили
Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, PDM

Оставшиеся 25% включают в себя случаи повреждений от падающих деревьев, веток, сосулек, снега, а также от отлетающих предметов в городской среде. В одном из случаев было зафиксировано падение птицы на автомобиль.

Самая крупная выплата за последние пять месяцев составила 961 тысяч рублей за убытки, вызванные падением снега с крыши дома на Lamborghini Urus.

В "Росгосстрахе" было выплачено почти 26 миллионов рублей за первые полгода из-за повреждений, вызванных падением объектов на машины. Эта сумма не включает страховые случаи, связанные с погодными катастрофами, такими как ураган в Москве в июне.

В "Совкомбанк Страхование" было выплачено 15,2 миллиона рублей за аналогичные случаи в первом полугодии, включая компенсации и покрытие расходов на ремонт машин. В страховой компании сообщили, что сумма может быть скорректирована в большую сторону.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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