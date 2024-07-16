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Почему водители отключают ESP: правда, которую никто не рассказывает

Когда отключение ESP может быть полезным для водителя

1:32
Авто

Система стабилизации ESP в автомобиле предназначена для помощи в сложных ситуациях. Однако многие водители предпочитают отключать ее, чтобы иметь полный контроль над автомобилем в случае заноса. Эксперты выделяют три ситуации, в которых отключение системы может быть полезным для преодоления сложных участков дороги. В остальных случаях она может только мешать.

Когда отключение ESP может быть полезным для водителя
Фото: wikipediа by Project Kei, CC BY-SA 4.0

Для начала важно понимать, как работает эта система. ESP удерживает автомобиль на заданном курсе, предотвращая пробуксовку колес. Система снижает подачу топлива в двигатель и притормаживает колеса, что помогает удержать машину на заданной траектории.

Вы можете заметить работу системы особенно зимой, когда автомобиль плавно и аккуратно трогается с места при нажатии на педаль газа, а не разгоняется резко. Если отключить ESP, машина будет быстрее набирать скорость и увереннее двигаться по снегу или льду. Также отключение ESP помогает при застревании в снегу, облегчая раскачивание автомобиля для выхода из снежной ловушки.

Еще одна ситуация, в которой можно отключить систему, — это подъем на ледяную гору. В остальных случаях, особенно для новичков, рекомендуется использовать систему стабилизации, так как она помогает в заносах. Опытные водители часто предпочитают отключать ESP, чтобы самостоятельно контролировать автомобиль и уходить в управляемые заносы.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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