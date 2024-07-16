Это может сломать ваш автокондиционер: проверьте, делаете ли вы это

Как избежать поломок автомобильного кондиционера летом

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

В наши дни наличие кондиционера в автомобиле никого не удивляет. Он стал стандартным атрибутом почти всех современных авто. Часто используется целая климатическая система, поддерживающая комфортную температуру в салоне. Однако многие водители до сих пор не знают, чего нельзя делать с этой установкой в жаркую погоду. Об этом рассказал автослесарь в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Важно понимать, что неправильное использование климатической системы может привести к ее поломке или проблемам со здоровьем водителя. Что же следует избегать, чтобы кондиционер работал без сбоев? Всё сводится к своевременному обслуживанию: чистке радиатора, заправке хладагентом и продувке дефлекторов воздуховодов сжатым воздухом.

Если проводить такие процедуры хотя бы раз в год, кондиционер будет работать без проблем на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Также следует своевременно менять салонный фильтр. В случае с климатической системой все несколько сложнее: банального обслуживания может быть недостаточно, так как она работает в автоматическом режиме, где датчики считывают температуру и регулируют работу установки.

Если автомобиль оснащен климатической системой, работающей в автоматическом режиме, лучше забыть про открытые окна. Иначе система будет работать некорректно и может выйти из строя из-за чрезмерной нагрузки. Решением проблемы является переход на ручное управление, где водитель сам регулирует направление и мощность потока воздуха, чтобы не перегружать систему.

Особого внимания заслуживает использование холодного обдува. Многие водители в жару направляют поток холодного воздуха на себя, чтобы быстрее охладиться. Однако делать этого не следует, так как резкое охлаждение может привести к переохлаждению и заболеваниям, таким как ангина или пневмония.

Как же правильно использовать кондиционер в жару? Лучше всего охладить салон до комфортной температуры, а затем открыть окна для поддержания приемлемых условий. Если это невозможно и приходится двигаться на высокой скорости, обдув можно направить на стекла, чтобы холодный воздух не воздействовал напрямую на водителя и пассажиров. Эффект будет менее ощутимым, но такой подход более безопасен и снижает риск заболеваний.