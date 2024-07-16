Никогда не заправляйтесь здесь: советы от профессионалов

Артем Можаев: ключевые факторы при выборе АЗС

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Где заправить автомобиль — это вопрос, который волнует многих водителей. Согласно опросам, главные факторы при выборе АЗС включают качество топлива, расположение станции, наличие магазина, кафе и других сервисов. Надежность и репутация заправки становятся все более важными, поскольку они напрямую влияют на безопасность и комфорт водителей.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, CC BY 3.0

Эксперт по оценке качества топлива "Газпром нефти" Артем Можаев, утверждает, что у водителей есть эффективный способ быстро проверить надежность топлива на заправке — это паспорт качества топлива. Этот документ сопровождает каждую партию бензина или дизеля и должен быть доступен на стенде внутри станции либо по первому требованию.

"В паспорте указаны параметры продукта по результатам лабораторных исследований. На надежной АЗС паспорт качества с синей печатью будет на каждый вид топлива, и все параметры будут соответствовать указанным нормативам", — подчеркнул эксперт.

Паспорт качества топлива — важный документ, помогающий водителям убедиться в надежности приобретаемого топлива. Важно, чтобы документ был актуальным, так как каждая поставка распродается менее чем за неделю.

"Если вам не показывают паспорт качества, демонстрируют документ месячной давности или старше, лучше выбрать другую АЗС", — советует Артем Можаев.

Чтобы автомобилистам было проще разобраться с параметрами паспорта качества, Росстандарт и сеть АЗС "Газпромнефть" подготовили памятку для водителей, которую можно скачать на сайте ведомства.

Таким образом, выбор АЗС — это не только вопрос удобства и расположения, но и гарантии качества топлива. Водителям важно помнить о возможности проверки паспорта качества, чтобы быть уверенными в надежности топлива и избежать возможных проблем с автомобилем. Следование простым рекомендациям эксперта поможет каждому водителю выбрать надежную АЗС и обеспечить долгую и бесперебойную работу своего автомобиля.