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За скручивание автопробега могут ввести уголовное наказание

Госдума предложила ввести уголовное наказание за скручивание автопробега

0:47
Авто

Как сообщают "Известия", в Государственной Думе предложили Министерству внутренних дел ввести ответственность за скручивание пробега автомобиля.

Госдума предложила ввести уголовное наказание за скручивание автопробега
Фото: Wikipedia by Alf van Beem, PDM

В комитете Госдумы по безопасности отмечают, что сейчас за это не предусмотрено никакого наказания, хотя у половины машин, которые продаются на вторичном рынке, одометр был скручен. Эту проблему признают и в Ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Там также предлагают ввести штрафы за изменение показаний одометра и установить контроль за пробегом через электронный паспорт транспортного средства.

Эксперты считают, что решение проблемы нужно начать с компаний, которые перепродают автомобили. У них есть все возможности для проверки показаний одометра.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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