Как сообщают "Известия", в Государственной Думе предложили Министерству внутренних дел ввести ответственность за скручивание пробега автомобиля.
В комитете Госдумы по безопасности отмечают, что сейчас за это не предусмотрено никакого наказания, хотя у половины машин, которые продаются на вторичном рынке, одометр был скручен. Эту проблему признают и в Ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Там также предлагают ввести штрафы за изменение показаний одометра и установить контроль за пробегом через электронный паспорт транспортного средства.
Эксперты считают, что решение проблемы нужно начать с компаний, которые перепродают автомобили. У них есть все возможности для проверки показаний одометра.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.